Walldorf. (pol/pad) Wegen des Verdachts Trickdiebstahl begangen zu haben, ermittelt die Walldorfer Polizei momentan gegen ein unbekanntes Quartett. Die zwei Frauen und die beiden Männer waren laut Polizeibericht am Samstagnachmittag in einem beige-farbenen Auto in der Scheffelstraße unterwegs, als sie eine 73-Jährige aus dem Auto heraus nach dem Weg zum Krankenhaus fragten. Nachdem die Frau ihnen Auskunft gegeben hatte drängte eine der Frauen, die mittlerweile aus dem Wagen gestiegen war ihr eine Halskette um den Hals und drückte ihr überschwänglich die Hand. Anschließend stieg sie zurück ins Auto und das Quartett verschwand. Erst am Abend merkte die Frau, dass ihre eigene goldene Halskette und ein silbernes mit einem Aquamarin besetztes Armband verschwunden waren.

Am Montag erstatte sie Anzeige und gab Beschreibungen der Personen ab. Die jüngere der beiden Frauen war zwischen 18 und 20 Jahre alt, hatte dunkelbraunes, schulterlanges Haar, das sie zu einem Zopf zusammengebunden hatte und sprach gebrochen Deutsch. Die andere Frau war etwa 45 Jahre alt und hatte kurzes braungefärbtes Haar mit einem modischen Schnitt. Zwei ihrer Frontzähne waren Gold und auch sie sprach gebrochenes Deutsch. Der Fahrer war männlich, etwa 30 Jahre alt und hatte kurzes dunkles Haar, während sein ebenfalls männlicher Beifahrer graumelierte Haare hatte.

Der Diebstahlsschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Die Kette, die der 73-Jährigen um den Hals gehängt worden war, ist praktisch wertlos. Sie wurde als Beweismittel sichergestellt.

Wer Hinweise zu diesem Vorfall geben kann wird gebeten, sich bei der Polizei Walldorf unter 06227/841999-0 oder bei der Polizei Wiesloch unter 06222/5709-0 zu melden.