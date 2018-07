Walldorf. Mit einem Schweißgerät ausgestattet, leerten unbekannte Einbrecher in einem Einfamilienhaus einen Tresor in Abwesenheit der Bewohner. Laut Polizei ereignete sich der Einbruch in der Zeit zwischen Dienstag, 10. September, und Montag, 16. September in der Adalbert-Stifter-Straße. Die Unbekannten drangen brachial über die Balkontür ein und stoßen beim Durchsuchen des Hauses auf den im Kellergeschoss eingelassenen Wandtresor. Mit einem Schweißgerät öffneten sie das Behältnis. Bisherigen Ermittlungen zufolge befanden sich darin Bargeld, Schmuckstücke, diverse Schriftstücke und Fotos. Die Schadenshöhe dürfte sich auf mehrere tausend Euro belaufen. Mit vorgefundenen Decken und Gardinen hatten die Einbrecher die verglasten Bereiche zur Straße hin abgedeckt, so die Polizei.

Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 06222/57090 entgegen. (pol)