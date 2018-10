Walldorf. In der Nußlocher Straße stoppte eine Polizeistreife am Dienstag kurz nach 14 Uhr einen 32-jährigen Roller-Fahrer. Im Gespräch ergaben sich Hinweise auf eine mögliche Drogenbeeinflussung, sodass der Mann nach der Belehrung durch die Beamten einräumte, am Vorabend Drogen konsumiert zu haben. Auf der Dienststelle war schließlich die Blutprobe fällig; sein Rollerschlüssel wurde vorerst einmal einbehalten. Der 32-Jährige sieht nun einer Anzeige bei der Staatsanwaltschaft Heidelberg entgegen.