Walldorf. Ein 41-Jähriger Walldorfer steht im dringenden Verdacht, Drogen aus den Niederlanden nach Deutschland geschmuggelt zu haben. Bei der Durchsuchung seiner Wohnung und zwei Gaststätten in Walldorf und Wiesloch, deren Geschäftsführer der 41-Jährige ist, wurden laut Polizei am 23. Oktober mehr als 700 Gramm Kokain und mehr als 200 Gramm Marihuana sowie 760 Euro Dealgeld sichergestellt. Darüber hinaus beschlagnahmte das Drogendezernat der Heidelberger Kriminalpolizei 84 Schuss Munition des Kalibers 38. Die dazugehörige Waffe wurde nicht aufgefunden. Die 22-jährige Verdächtige, die in einer der beiden Gaststätten Unterschlupf gefunden hatte, soll dem 41-Jährigen bei der Tat Hilfe geleistet haben. Der Mann war in der Vergangenheit bereits mehrfach einschlägig aufgefallen.

Beide Verdächtige, die in ihren ersten Vernehmungen zur Tat schwiegen, oder diese bestritten, wurden in verschiedene Justizvollzugsanstalten eingeliefert. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Heidelberg und des Rauschgiftdezernats der Heidelberger Kriminalpolizei hinsichtlich der Abnehmer dauern an. (pol/rl)