Wiesloch. Zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen kam es am Dienstagnachmittag. Gegen 17 Uhr wollte eine 77-jährige Autofahrerin laut Polizei von der Schwetzinger Straße nach rechts in die Luisenstraße abbiegen. Dabei prallte sie der Polizeimeldung zufolge frontal mit dem Pkw eines 68-Jährigen zusammen, der dort verkehrsbedingt hielt. Die 77-Jährige wurde bei der Kollision leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von insgesamt 4500 Euro.