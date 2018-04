Wiesloch. Ein Trickdiebstahl in einem Handygeschäft in der Pfarrstraße fand am Dienstagnachmittag gegen 13 Uhr statt. Drei etwa 25 Jahre alte Männer, vermutlich südosteuropäischer Herkunft, betraten die dortige O2-Filiale. Zwei Täter verwickelten den Geschäftsinhaber in ein Gespräch, der dritte begab sich in einen Nebenraum, der als Büro genutzt wird. Dort stahl er 13 Apple-iPhones (Modelle S 4 und 5), zwei S 3 Samsung-Geräte und mehrere tausend Euro Bargeld aus einem Stahlschrank. Der Gesamtschaden beläuft sich auf mehr als 10.000 Euro. Anschließend flüchtete das Trio zu Fuß in Richtung Hauptstraße.

Die drei Täter sollen dunkle Lederjacken getragen haben, einer davon trug einen auffallend weißen Pullover darunter. Der Geschädigte hat eine Belohnung von 2000 Euro für jene ausgesetzt, die sachdienliche Hinweise zur Ergreifung der Täter führen geben können. Hinweise an das zuständige Polizeirevier Wiesloch unter der 06222/57090.