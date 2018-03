Walldorf. (pol/rl) Beim Martinsumzug auf der Walldorfer Ringstraße kam es am Dienstagabend zu einem tragischen Zwischenfall: Gegen 18.20 Uhr scheute das Pferd des Martinsreiters, das den Zug anführte ohne erkennbaren Anlass, berichtet die Polizei. Es bäumte sich auf und stürzte anschließend auf die Seite. Dabei verletzte sich der 66-jährige Reiter am Bein und kam danach ins Kreiskrankenhaus Schwetzingen. Die Verletzungen des Pferdes waren jedoch so schwer, dass es noch an Ort und Stelle von einem Tierarzt eingeschläfert werden musste. Der Martinsumzug wurde umgeleitet. Der Streckenabschnitt auf der Ringstraße war bis 20 Uhr gesperrt.