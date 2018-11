Weinheim. (pol/rl) Blutig endete der Streit zwischen zwei Betrunkenen in der Innenstadt am frühen Donnerstagmorgen. Laut Polizeibericht waren ein 32-jähriger und ein 53-jähriger Weinheimer gegen 6.15 Uhr in einem Lokal in der Grundelbachstraße wegen Nichtigkeiten in Streit geraten. Nachdem sich die beiden beschimpft hatten, nahm der 53-Jährige einen Barhocker und warf ihn auf den 32-Jährigen. Der wiederum nahm einen gläsernen Aschenbechers und warf ihn dem 53-Jährigen an den Kopf.

Der 53-Jährige erlitt eine blutende Kopfplatzwunde, die notfallmedizinisch versorgt werden musste. Ein Alkoholtest ergab, dass die beiden Männer mit 1,4 bzw. 1,5 Promille erheblich betrunken waren. Das Polizeirevier Weinheim ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung.