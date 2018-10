St. Leon-Rot/Autobahn A 5. (pol/mün) Die Autobahnpolizei Walldorf zog am Montag gegen 15.15 Uhr einen Reisebus mit 51 jugendlichen Fahrgästen aus Mönchengladbach aus dem Verkehr, die auf dem Weg nach Lloret de Mar waren. Nach Angaben der Polizei war der Bus in Schieflage, weil die Niveauregulierung defekt war, und die Karrosserie war durchgerostet und gebrochen. Zudem hatte das Gefährt nur noch eine unzureichende Bremsleistung, wie der hinzugezogene Tüv feststellte. Wegen der gravierenden Mängel sei der Reisebus komplett aus dem Verkehr gezogen und zwangsstillgelegt worden. Bereits kurz nach der Abfahrt am Startort war schon der erste Bus aufgrund eines Motorschadens liegengeblieben und der nun stillgelegte Bus als Ersatzfahrzeug geholt worden. Das Erstaunliche für die Polizisten sei gewesen, dass der Bus erst kurz einer Sicherheitsüberprüfung unterzogen worden war.

Die Autobahnpolizei ermittelt nun wegen unterschiedlicher Verstöße sowohl gegen den Fahrer als auch gegen den Halter des verkehrsunsicheren Busses.

Da durch das Reiseunternehmen zunächst ein Ersatzbus besorgt werden musste, konnte die Gruppe ihre Reise erst gegen 1.30 Uhr fortsetzen.