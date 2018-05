St.Leon-Rot. (pol/pad) Ein Sachschaden von etwa 6.000 Euro entstand bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagabend gegen 21 Uhr im Kreisverkehr Opelstraße/ SAP-Allee.

Der unbekannte Fahrer eines BMW war laut Polizeibericht von der Opelstraße aus in den Kreisverkehr eingefahren, fuhr aber geradeaus. Er überfuhr ein Verkehrszeichen, ein Blumenbeet und landete schließlich an einem Baum.

Durch den heftigen Aufprall wurden sämtliche Airbags ausgelöst. Der Fahrer flüchtete zu Fuß und ließ den BMW verschlossen zurück. Eine Fahndung in der Umgebung der Unfallstelle verlief erfolglos. Das Fahrzeug wurde sichergestellt und abgeschleppt.

Die weiteren Ermittlungen führt das Polizeirevier Wiesloch. Diese bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter 06222/57090 zu melden.