St. Leon-Rot. (dpa) Die Einsatzkräfte der Feuerwehr hätten die rund 750 Ballen in der Nacht zum Freitag kontrolliert abrennen lassen, sagte ein Polizeisprecher. Die Flammen hätten sich schon zu stark ausgebreitet gehabt. Die Höhe des Schadens beträgt nach ersten Schätzungen etwa 25 000 Euro.

Am Mittwoch war ein Strohlager in unmittelbarer Nähe in Flammen aufgegangen. Die Polizei ermittelt nun nach der Brandursache. Zudem will sie klären, ob ein Zusammenhang zwischen beiden Bränden besteht. Bei dem Feuer am Mittwoch waren 650 Strohquader abgebrannt. Der Schaden beträgt mindestens 20 000 Euro.