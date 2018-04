Sinnlose Sachbeschädigungen am Sonntagmorgen im Ortsteil St Leon konnten dank aufmerksamer Anwohner schnell aufgeklärt werden. Ein 34-jähriger Mann lief gegen drei Uhr die Franzikus- und Dietmar-Hopp-Straße entlang, wobei er an zehn Autos die Scheibenwischer abriss und fünf Leuchten beschädigte. Ein in der Nähe wohnender Polizeibeamter wurde von dem Lärm geweckt und nahm anschließend sofort die Verfolgung auf, wie die Polizeidirektion Heidelberg mitteilt. Er konnte den 34-jährigen festnehmen und seinen Kollegen, die zwischenzeitlich von einem anderen Anwohner verständigt wurden, übergeben.

Der stark betrunkene Mann musste den Rest der Nacht in der Ausnüchterungszelle verbringen. (dpa/mün)