St. Leon-Rot. (pol/rl) Eine ungewöhnliche Entdeckung machte am Samstagnachmittag ein Mann am "Rentnersee" in der Wieslocher Straße: Im Gebüsch lag laut Polizeibericht eine Königspython. Die informierten Beamten verständigten die Tierrettung Rhein-Neckar, die das Tier einfingen und in artgerechter Weise unterbringen.

Bislang konnte die Polizei den Eigentümer der Schlange noch nicht finden. Möglicherweise ist das Tier ausgebüxt, vielleicht ist die Schlange auch ausgesetzt worden.

Zeugen, die in den vergangenen Tagen am See Personen beobachtet haben, die etwas aus einem Fahrzeug ausluden oder die etwas über die Herkunft der Königspython wissen oder Personen kennen, die ehemals ein solches Tier besessen haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Wiesloch unter der 06222/5709-0 in Verbindung zu setzen.