St. Leon-Rot. (pol/eka) Während es bislang unbekannten Täter in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag gelang, in der Straße "Am Kolbenacker" und in der Rheinstraße zwei BMWs aufzubrechen und die Navigationsgeräte sowie die Multifunktionslenkräder zu stehlen, blieb der Diebstahl aus einem BMW in der Ringstraße im Versuchsstadium stecken. Der oder die Täter hatten bereits die hintere rechte Dreiecksscheibe eingeschlagen, als sie aus bislang unbekannten Gründen von der weiteren Tatausführung abließen. Entweder wurden sie gestört oder ertönte die Alarmanlage des Fahrzeuges und suchten deshalb das Weite.

Der Gesamtschaden beträgt insgesamt rund 30.000 Euro. Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Wiesloch, Tel.: 06222/5709-0 oder mit dem Kriminaldauerdienst, Tel.: 0621/174-5555 in Verbindung zu setzen.