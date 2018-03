St. Leon-Rot. (pol/eka) In der Nacht zum Mittwoch verschafften Unbekannte auf derzeit noch nicht bekannte Art und Weise Zutritt zu einer Gaststätte in der Häuserstraße, so die Polizei. Der Geschädigte hatte die Räumlichkeiten in der Nacht zum Mittwoch kurz nach Mitternacht ordnungsgemäß verlassen und am Morgen den Aufbruch dreier Spielautomaten festgestellt. Unbekannte brachen die Automaten - anhand erster Erkenntnisse gegen 2 Uhr - brachial auf und entwendeten einen Gesamtbetrag von mehreren tausend Euro. Dem Geschädigten fiel am Abend ein unbekannter Gast im Bereich der Spielautomaten auf.

Ob dieser Mann mit dem Einbruch in Verbindung steht, ist derzeit Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Er beschrieb den Unbekannten wie folgt: Er soll circa 40 Jahre alt und 1,80 bis 1,90 Meter groß sein, hat eine normale Statur, dunkelgraue, kurze Haare und trug eine dunkelgrüne Jacke. Zudem führte er ein schwarzes Tablet mit grauer Schutzhülle mit. Besucher des Lokals, die eventuell auf die beschriebene Person aufmerksam geworden sind, oder Zeugen, die in der Nacht verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, das Polizeirevier Wiesloch unter der Telefonnummer 06 22 2/5 70 90 zu kontaktieren.