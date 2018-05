Rauenberg. (pol/noa) Ein betrunkener Mann griff am Mittwochmorgen nach einem Streit im Auto seiner Fahrerin ins Lenkrad und schlug ihr dann ins Gesicht. Nach Polizeiangaben war der 43-Jährige mit seiner Begleitung gegen 9.15 Uhr im Auto unterwegs. Zwischen den beiden Insassen sei es zunächst zum Streit während der Fahrt gekommen. Im Kreisverkehr bei Hohenaspen und der Talstraße zog der Mann dann plötzlich die Handbremse. Als die Frau nach Weiterfahrt wenig später im Kreisverkehr Stockwiesen abbiegen wollte, griff ihr der Beifahrer ihr ins Lenkrad. Die Fahrerin konnte gegensteuern, woraufhin ihr der Mann ins Gesicht schlug und eine Ohrfeige gab.

Die 42-Jährige verließ anschießend das Auto und rief die Polizei. Diese konnte den Schläger kurz darauf festnehmen und stellte einen Alkoholwert von mehr als 1,2 Promille fest.

Gegen den Betrunkenen wird nun wegen Gefährlichem Eingriff in den Straßenverkehr und Körperverletzung ermittelt.

Sachschaden sei keiner entstanden, so die Polizei.

Hinweise an die Polizei Mühlhausen unter der Rufnummer 06222/662850.