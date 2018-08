Rauenberg. (pol/eka) Unbekannte hatten es am vergangenen Wochenende auf ein Partyzelt abgesehen. Eine aus Wiesloch stammende Frau wollte nach Angaben der Polizei ihren Junggesellinnenabschied unweit der Malschenberger Grillhütte feiern und hatte dazu am Donnerstag ein vier bis sechs Meter großes, weißes Partyzelt aufgebaut. Als sie am Freitagmittag erneut zu dem Wiesengelände kam, war das Zelt verschwunden. Lediglich eine Bierzeltgarnitur fand die Frau noch vor.



Aufgrund der Größe des Zeltes müsste der Abtransport durch die Unbekannten mit einem größeren Fahrzeug erfolgt sein. Der Wert des Zeltes beträgt rund 1.000 Euro. Zeugen, die Hinweise zum Verbleib des Partyzeltes geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Wiesloch unter Telefonnummer 0 62 22/5 70 90 oder dem Polizeiposten Mühlhausen unter Telefonnummer 0 62 22/66 28 50 in Verbindung zu setzen.