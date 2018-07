Rauenberg (pol/gs) Eine Joggerin wurde am Dienstagabend in den Weinfeldern im Bereich "Am Mannaberg" von einem Hund gebissen und dabei leicht verletzt. Die 33-Jährige war zwischen 18.45 und 19 Uhr mit ihrem eigenen Hund unterwegs, als das fremde Tier plötzlich auf ihren Hund zurannte. Wie die Polizei mitteilte, versuchte die Joggerin sich schützend vor ihren Hund zu stellen, woraufhin ihr das fremde Tier in das Knie biss. Obwohl die 33-jährige Frau verletzt war und den kurz darauf hinzukommenden Besitzer des Hundes auf den Vorfall aufmerksam machte, nahm dieser sein Tier und ging in Richtung Dielheim davon. Die 33-Jährige musste sich in einem Krankenhaus behandeln lassen.

Der fremde Hundebesitzer soll Anfang 40 gewesen sein und kurze, braune Haare gehabt haben. Bei seinem Tier soll es sich um einen braunen Boxer mit einer Schulterhöhe von ca. 55 cm gehandelt haben.

Die Polizei Wiesloch nimmt Hinweise unter der Rufnummer 06222/570-90 entgegen.