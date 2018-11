Rauenberg. Am Mittwoch wurde zwischen 22 und 22.15 Uhr in der Hauptstraße von einem unbekannten Täter die "Tankklappe" eines Elektroautos abgerissen. Das teilt die Polizei mit. Die Höhe des Schadens war gestern noch nicht bekannt. Bereits in der Nacht von Sonntag auf Montag hatte ein Unbekannter eine an dem BMW i3 angebrachte Werbe-Folie teilweise abgelöst, ohne diese zu beschädigen. Ob die Taten in Zusammenhang stehen, ist Gegenstand der Ermittlungen. Zeugen melden sich unter Telefon 0 62 22/5 70 90.