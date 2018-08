Auto erfasste Radfahrer

Wiesloch. Bei einem Unfall am Dienstag gegen 10.30 Uhr auf der Schwetzinger Straße erlitt ein 36-jähriger Radfahrer mittelschwere Verletzungen. Laut Polizei hatte eine 84-Jährige, die mit ihrem Pkw auf gleicher Höhe die Schwetzinger Straße entlang fuhr, den Fahrradfahrer erfasst, als er unvermittelt nach links abbog, vermutlich, um die Fahrbahn zu überqueren. Der Mann wurde zur vorsorglichen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Den Sachschaden beziffert die Polizei auf 1500 Euro.

Gestohlene Fahrräder aufgefunden

Walldorf. Bereits am Mittwoch, 20. Juli, stellten Beamte des Polizeireviers Wiesloch am Walldorfer Sportzentrum zwei Fahrräder sicher, von denen mindestens eines zuvor gestohlen worden war. Ein Zeuge hatte die Beamten verständigt, da sich zwei Jugendliche auffällig die unverschlossen abgestellten Räder angesehen hatten. Bei der Überprüfung stellten die Beamten fest, dass eines der Räder am Vortag in Walldorf entwendet worden war. Die Jugendlichen bestritten eine Beteiligung an dem Diebstahl. Das zweite Fahrrad, ein weißes Mountainbike der Marke "Bulls" mit 26-Zoll-Bereifung und einem nicht dazugehörenden Hinterrad konnte bislang noch nicht zugeordnet werden. Der Eigentümer sowie Zeugen mögen sich beim Wieslocher Revier, 0 62 22/5 70 90, melden.