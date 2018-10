Einbruch in eine Werkstatt

St. Leon-Rot. In der Nacht zum Mittwoch wurde zwischen 1 und 1.30 Uhr in eine Werkstatt in der Straße "An der Autobahn" eingebrochen. Die Unbekannten haben ersten Erkenntnissen zufolge eine Geldkassette mit mehreren hundert Euro Bargeld erbeutet. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei, Telefon 0 62 22/5 70 90, in Verbindung zu setzen.

Die Vorfahrt missachtet

Mühlhausen. Vorfahrtsverletzung war die Ursache eines Unfalls, der sich am Dienstag kurz vor 13 Uhr in der Speyerer-/Goethestraße ereignet hat. Ein 31-jähriger Autofahrer hatte laut Polizei einem zweiten Autofahrer die Vorfahrt nicht gewährt, sodass die Autos kollidierten. Sachschaden entstand in Höhe von 3000 Euro; beide Fahrer blieben glücklicherweise unverletzt.