Schmuck und Geld gestohlen

Wiesloch. Am Donnerstag wurde zwischen 11.45 und 19.45 Uhr in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Alten Heerstraße eingebrochen. Der Einbrecher gelangte nach Angaben der Polizei über das Treppenhaus ins dritte Obergeschoss und hebelte dort die zugezogene, aber nicht verschlossene Wohnungstür auf. In der Wohnung durchwühlte er sämtliche Schränke in allen Zimmern. Der Täter erbeutete mehrere Schmuckstücke sowie eine Geldbörse, in der sich neben einem geringen Bargeldbetrag auch zwei Bankkarten befanden. Aus der Küche nahm der Einbrecher noch zwei Flaschen Bier mit. Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Telefon 06222/57090 bei der Polizei in Wiesloch zu melden.

Geparktes Auto beschädigt

Walldorf. Ein Unfall hat sich am Donnerstag gegen 18 Uhr auf einem Parkplatz in der Hebelstraße ereignet. Verursacher war laut Mitteilung der Polizei ein 79-jähriger Autofahrer, der vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen neben seinem Auto abgestellten Pkw an der Fahrer- und Beifahrertür streifte. Als die 31-jährige Fahrerin an ihr Auto zurückkam und den Schaden bemerkte, stand der Pkw des 79-Jährigen noch daneben. Nachdem die Polizei ihn aufsuchte, stritt der Mann ab, einen Unfall verursacht zu haben. Aufgrund der frischen und übereinstimmenden Unfallspuren besteht jedoch laut Polizei kein Zweifel. Am Auto der Frau entstand Sachschaden von rund 2500 Euro, am Pkw des 79-Jährigen entstand Sachschaden von circa 1000 Euro.