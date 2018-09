Pkw kam von der Straße ab



Malsch. Am Mittwochabend, kurz nach 20 Uhr, wurde der Wieslocher Polizei ein Fahrzeug gemeldet, das zwischen Uhlandshöhe und der Einmündung Opelstraße von der Fahrbahn der L 546 abgekommen war. Vor Ort wurde ein 63-Jähriger angetroffen, sein Pkw war rückwärts die Böschung hinabgefahren, die Wagenfront stand direkt am Fahrbahnrand.

Der Mann gab laut Polizei an, die Zufahrt zum Industriegebiet "verpasst" zu haben. Er sei sichtlich nervös gewesen und habe nach Alkohol gerochen, heißt es in der Polizeimeldung. Eine Überprüfung ergab den Wert von 1,46 Promille, sodass er zur Wache des Wieslocher Reviers gebracht wurde. Blutprobe und eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr sind die Folgen seiner Trunkenheitsfahrt.



Einbrecher schlugen Scheibe ein



Wiesloch. Als am späten Mittwochabend die Besitzerin eines Anwesens in der Kraichgaustraße von einer Geschäftsreise nach Hause kam, musste sie feststellen, dass über die zurückliegenden Tage in ihr Haus eingebrochen worden war. Die Frau alarmierte sofort die Polizei. Die bislang Unbekannten hatten die Scheibe der Terrassentüre eingeschlagen und sich so Zugang verschafft.

Im Innern wurden verschiedene Behältnisse nach Brauchbarem durchsucht und bisherigen Ermittlungen zufolge ein Laptop, ein IPad sowie ein goldenes Armband aus einer Schmuckschatulle gestohlen. Als Tatzeit kommt laut Polizei der vergangene Dienstag, 18. Februar, bis Mittwochabend, kurz nach 23 Uhr in Betracht.



Unbekannter zerkratzte Auto



Walldorf. Der Polizeiposten Walldorf hat sich erneut mit einer Sachbeschädigung an einem geparkten Auto zu beschäftigen. Ein zwischen dem Sonntag, 9. Februar, und Dienstag, 18. Februar, in der Erich-Kästner-Straße abgestellter weißer Opel Insignia wurde mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt, sodass die Geschädigte nun Reparaturkosten von 1500 Euro hat. Ob Tatzusammenhänge mit Fällen aus dem Jahr 2013 bestehen, bedarf derzeit der weiteren Ermittlungen, teilt die Polizei mit. Der Polizeiposten nimmt unter 0 62 27/8 41 99 90, das Polizeirevier unter 062 22/5 70 90 sachdienliche Hinweise entgegen.