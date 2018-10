Autofahrer wurde leicht verletzt

Wiesloch. Ein Unfall ereignete sich am Donnerstag kurz vor 23 Uhr an der Einmündung Baiertaler Straße und Südliche Zufahrtsstraße. Dabei erlitt ein 27-jähriger Autofahrer leichte Verletzungen. Der Mann war laut Polizei nach links von der Fahrbahn abgekommen; als er dann stark bremste, geriet sein Wagen ins Schleudern und prallte gegen einen Metallzaun und eine Werbetafel. Eine zufällig vorbeikommende Rettungswagenbesatzung fuhr den 27-Jährigen in eine Klinik. Der nicht mehr fahrbereite Pkw, an dem Sachschaden von rund 2.000 Euro entstand, musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden an Zaun und Schild beläuft sich auf weitere 2000 Euro.

Unfall auf nasser Fahrbahn

St. Leon-Rot. Am Donnerstag gegen 18.30 Uhr geschah ein Unfall in der Roter Straße in St. Leon. Eine Autofahrerin war laut Polizei auf regennasser Fahrbahn ins Schleudern geraten und gegen eine Straßenlaterne geprallt. Verletzt wurde niemand. Das Auto musste abgeschleppt werden. Die Straßenlaterne wurde total beschädigt, der gesamte Sachschaden beträgt rund 8000 Euro.