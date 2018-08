Brand durch Funkenflug

Dielheim. Beim Verlegen von Bitumenbahnen auf dem Dach einer Gartenhütte in der Wieslocher Straße war es am Donnerstag kurz nach 16.30 Uhr zu einem Brand gekommen. Ein 55-jähriger Anwohner verschweißte mit einem Bunsenbrenner die Bahnen, als eine direkt an die Hütte angrenzende Thujahecke vermutlich durch Funkenflug in Brand geriet. Von der Hecke griff das Feuer dann auf die Hütte über. Die Freiwillige Feuerwehr aus Dielheim, die mit zwei Fahrzeugen und sieben Wehrleuten ausrückte, hatte den Brand schnell unter Kontrolle. Personen wurden nicht verletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere Hundert Euro.

Kontrolle über das Auto verloren

Wiesloch. Vermutlich infolge eines gesundheitlichen Problems prallte am Donnerstag um 16.40 Uhr ein 77-jähriger Autofahrer in der Güterstraße gegen ein Verkehrszeichen und kam anschließend auf der Verkehrsinsel zum Stehen. Der Fahrer hatte zunächst verkehrsbedingt in Höhe des Parkhauses "Stadtgalerie" angehalten. Plötzlich, so die Schilderung von Zeugen, war er mit seinem Ford unkontrolliert geradeaus auf die Verkehrsinsel gefahren. Passanten kümmerten sich um den Fahrer und holten ihn aus dem Auto. Nach der Erstversorgung durch den Notarzt wurde der 77-Jährige mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus eingeliefert. An dem Auto entstand Sachschaden von circa 1500 Euro, es wurde auf Veranlassung der Polizei abgeschleppt.