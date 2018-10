Altöl illegal entsorgt



Walldorf. Mehrere Behälter mit Altöl, Getriebeöl und weiteren Flüssigkeiten "entsorgte" ein bislang unbekannter Täter laut Mitteilung der Polizei in der Alten Speyerer Straße. Ein Zeuge hatte die Behälter am Sonntag kurz vor 10.30 Uhr auf der Zufahrtstraße zur Kart-Bahn entdeckt. Die verschlossenen Behälter standen in einer Kunststoffwanne, sodass laut Polizei offensichtlich keine umweltgefährdenden Stoffe ausliefen. Die Straßenmeisterei Wiesloch holte die Behälter ab. Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Telefon 0 62 22/ 5 70 90 bei der Polizei in Wiesloch zu melden.



Gestohlenes Quad lag im Bach



Angelbachtal/Mühlhausen. Mehrere Spaziergänger meldeten sich am Sonntagmorgen gegen 10 Uhr bei der Polizei und teilten mit, dass im Tairnbächle, in der Nähe des Rückhaltebeckens Mühlhausen, ein Quad liege. Das Quad war offensichtlich hineingeworfen worden und lag auf der Seite. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass das Quad am Samstag zuvor zwischen 1 und 14 Uhr in Angelbachtal aus einem Hinterhof in der Friedrichstraße gestohlen worden war. Das Lenkradschloss war aufgebrochen und das Fahrzeug kurzgeschlossen worden. Der Halter wurde benachrichtigt, er holte sein Fahrzeug mit einem Anhänger ab. Das Topcase, in dem ein Helm untergebracht war, blieb verschwunden. Zeugen, die in der fraglichen Zeit Personen beobachtet haben, die mit dem Quad unterwegs waren und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 0 72 61/69 00 bei der Polizei in Sinsheim zu melden.

Mit 1,1 Promille unterwegs



Walldorf. 1,1 Promille hatte in der Nacht auf Montag ein Autofahrer intus, den eine Polizeistreife kurz nach Mitternacht in der Ringstraße in Walldorf kontrollierte. Nach dem Alkoholtest wurde der Mann zur Dienststelle gebracht, wo Blutprobe, Führerscheinentzug sowie eine Anzeige folgten.



Wildunfall auf der B 39



Mühlhausen. Ein Wildunfall hat sich am Sonntagabend gegen 22.20 Uhr auf der B 39 ereignet. Wie die Polizei mitteilt, hatten zwei Wildschweine die Fahrbahn in Richtung Östringen gequert. Eines der Tiere wurde vom Auto eines aus Östringen stammenden Mannes erfasst und sogleich getötet. Am Pkw entstand ein Sachschaden in Höhe von 2000 Euro.