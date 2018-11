Fahrrad am Bahnhof gestohlen

Wiesloch. Ein Mountain-Bike im Wert von beinahe 600 Euro entwendete ein Unbekannter am Samstag vom Fahrradabstellplatz des Bahnhofs Wiesloch-Walldorf. Laut Polizei hatte der Geschädigte das Fahrrad der Marke "Cube" (Rahmenfarbe schwarz/weiß) gegen 12.45 Uhr abgestellt und es mit einem Spiralenschloss verschlossen. Gegen 22.10 Uhr stellte er fest, dass das Zweirad entwendet worden war. Zeugen sollten sich mit dem Polizeirevier Wiesloch, Telefon 0 62 22/ 5 70 90, in Verbindung setzen.

Die Kontrolle verloren

Walldorf. Beim Abbiegen von der B 291 auf die L 723 kam am Sonntag um 13.30 Uhr ein 18-jähriger Autofahrer ins Schleudern. Laut Polizei hatte er vermutlich aufgrund der nassen Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Das Auto knallte seitlich in die Leitplanke, drehte sich und kam mitten auf der Fahrbahn zum Stehen. Der 18-Jährige blieb zum Glück unverletzt. Am Auto entstand Totalschaden.

Zeugenhinweis half der Polizei

Wiesloch. Ein 55-jähriger Autofahrer beobachtete am Sonntag gegen 17.50 Uhr einen Unfall und teilte das Kennzeichen des Verursachers der Polizei mit. Sie ermittelte einen 71-Jährigen, der ein geparktes Fahrzeug in der Mühlstraße touchiert hatte und einfach weitergefahren war. Dabei war ein Sachschaden in Höhe von 1500 Euro entstanden. Zuvor war der Verursacher dem 55-Jährigen schon durch seine Fahrweise und "Schlangenlinien" aufgefallen. Der 71-Jährige gab gegenüber der Polizei sofort seine Unfallbeteiligung zu. Er hatte zudem einen Atemalkoholspiegel von über 1,7 Promille und musste neben einer Blutprobe auch gleich seinen Führerschein abgeben.

0,26 Promille waren zu viel

Wiesloch. Ein 20-Jähriger wurde am Sonntag gegen 6.45 Uhr auf der Heidelberger Straße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Eine Alkoholüberprüfung ergab laut Polizei 0,26 Promille. Da der junge Mann das 21-Lebensjahr noch nicht vollendet hat und bis dahin die 0,0-Promillegrenze gilt, muss er eine Geldbuße in Höhe von 500 Euro bezahlen. Er erhält zudem ein einmonatiges Fahrverbot und muss ein Nachschulungsseminar besuchen.