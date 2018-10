Gegen Taxi geprallt

Wiesloch. Kurz nach 14 Uhr krachte es am Donnerstag an der Kreuzung Höllgasse/Schustergasse/Bommertgasse. Ein 26-jähriger BMW-Fahrer war laut Polizei gegen ein stehendes Taxi geprallt, aus dem gerade zwei Fahrgäste aussteigen wollten. Der BMW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Insgesamt entstand ein Sachschaden von circa 6000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Die Vorfahrt genommen

Walldorf. Leicht verletzt wurden zwei Autofahrerinnen bei einem Zusammenstoß am Donnerstagnachmittag, um 14.30 Uhr an der Kreuzung Heidelberger Straße/L 598. Verursacherin des Unfalls war der Polizei zufolge eine 20-jährige Toyotafahrerin, die einer 81-jährigen Audifahrerin die Vorfahrt genommen hatte. Die beiden Frauen mussten ärztlich behandelt werden. Ihre Autos, die nicht mehr fahrbereit waren, wurden abgeschleppt. Insgesamt entstand ein Sachschaden von circa 7000 Euro.

Um Schaden nicht gekümmert

Dielheim. Zu einer Unfallflucht kam es der Polizei zufolge am Donnerstag zwischen 10 Uhr und 12.45 Uhr in der Theodor-Heuss-Straße. Ein unbekannter Autofahrer beschädigte - vermutlich beim rückwärts Ausparken - einen BMW, der auf einem Parkplatz abgestellt war. Schaden: circa 2500 Euro. An dem beschädigten Wagen wurden weiße Lackspuren gesichert. Hinweise nimmt die Polizei Wiesloch entgegen, Telefon 0 62 22/5 70 90.