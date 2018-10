Mehrere Personen gerieten in Streit

Dielheim. Zu einem Körperverletzungsdelikt kam es laut Polizei am Sonntag gegen 1.54 Uhr beim Kleintierzuchtverein in der Industriestraße. Anlässlich einer privaten Geburtstagsfeier gerieten der Meldung zufolge mehrere Personen aus bislang noch nicht bekannten Gründen in Streit, der im Anschluss handgreiflich ausgetragen wurde. Letztendlich wurden mehrere Personen leicht verletzt. Alle Beteiligten standen laut Polizei mehr oder weniger unter Alkoholeinfluss.

Radfahrer wurde leicht verletzt

Wiesloch. Das Polizeirevier Wiesloch sucht Zeugen eines Verkehrsunfalls, der sich am Samstag gegen 18 Uhr auf der Schwetzinger Straße, etwa 100 Meter vor der alten Post, ereignet hat. Zur genannten Zeit fuhr ein 15-jähriger Radfahrer die Schwetzinger Straße entlang. Etwa in Höhe des Döner-Ladens fuhr er an geparkten Fahrzeugen vorbei, als laut Polizei der Fahrer oder die Fahrerin eines größeren schwarzen Pkw unachtsam die Fahrzeugtür öffnete. Der 15-Jährige konnte nicht vermeiden, die Fahrzeugtür zu streifen, fuhr aber anschließend ohne anzuhalten nach Hause. Er stellte anschließend jedoch fest, dass er bei dem Vorfall leichte Verletzungen erlitten hatte. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich beim Polizeirevier Wiesloch unter Telefon 0 62 22/5 70 90 zu melden.

Geparkter Pkw wurde beschädigt

Wiesloch. Das Polizeirevier Wiesloch sucht Zeugen einer Verkehrsunfallflucht, die sich bereits vor einiger Zeit ereignet haben könnte. In der Zeit zwischen 18. Juli und Samstag, 10. August, gegen 8 Uhr, wurde laut Polizei ein vor dem Anwesen Schlossstraße 40 A geparkter Nissan beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich der Polizei zufolge anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um den hinterlassenen Sachschaden in Höhe von rund 2000 Euro zu kümmern. Hinweise bitte an das Polizeirevier Wiesloch, Telefon 0 62 22/5 70 90.