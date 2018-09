Fußgängerin nur leicht verletzt

Wiesloch. Offenbar nicht ganz so schlimm waren der Polizei zufolge die Verletzungen einer 51-jährigen Frau, die am Montagabend gegen 18 Uhr beim Passieren eines Fußgängerüberwegs in der Hauptstraße/Lempenseite von einem Porsche erfasst wurde. Obwohl der 40-jährige Pkw-Fahrer nach Angaben der Polizei sofort bremste, konnte er einen Zusammenprall nicht verhindern. Die Frau stürzte, klagte über starke Schmerzen und wurde sogleich in ein Krankenhaus eingeliefert, das sie glücklicherweise noch am Abend wieder verlassen konnte. Die Ermittlungen der Polizei dauern an. Am Porsche entstand Schaden von 1000 Euro.

Die Vorfahrt nicht beachtet

Wiesloch. Auf der Südtangente/Hauptstraße kollidierten am Montag kurz vor 17 Uhr zwei Fahrzeuge. Verursacht hatte den Unfall der Polizei zufolge ein 18-jähriger Corsa-Fahrer, der die Vorfahrt einer aus Östringen stammenden Peugeot-Fahrerin nicht beachtet hatte. Durch den Zusammenstoß krachte der Peugeot auf einen Hyundai. An allen drei Autos entstand Sachschaden. Die Polizei beziffert diesen auf 12 000 Euro. Sowohl der Verursacher als auch die Peugeot-Fahrerin klagten bei der Unfallaufnahme über Verletzungen, sodass sie nach der Erstbehandlung in Krankenhäusern weiterversorgt wurden. Abschleppunternehmen transportierten alle drei Autos ab. Während der Unfallaufnahme musste der Verkehr durch eine weitere Polizeistreife geregelt werden.