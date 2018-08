94-Jährige wurde bestohlen

Walldorf. Mehrere hundert Euro, die eine 94-jährige Frau kurz zuvor von der Bank geholt hatte, wurden ihr am Donnerstag kurz vor 15 Uhr in der Hauptstraße in Walldorf von einer bislang unbekannten Frau gestohlen. Die 94-Jährige hatte die Handtasche laut Polizei auf ihrem Rollator deponiert und wollte gerade die Handschuhe darin verstauen, als sie von einer jungen Frau angesprochen wurde. Diese bat um Unterschrift auf einer Spendenliste und hielt diese ständig über der Tasche. Schließlich konnte die Dame aus Walldorf die Unbekannte abwimmeln, stellte aber wenig später in einem Geschäft das Fehlen ihres Kuverts mit dem Bargeld fest. Eine sofort eingeleitete Fahndung blieb ohne Erfolg. Die Dame beschreibt die Unbekannte wie folgt: 23 bis 25 Jahre alt, circa 1,85 Meter groß, sie trug eine schwarze, längere Jacke, schwarze Hose und schwarze Wollmütze. Passanten, die auf den Vorfall gegen 14.50 Uhr in der Hauptstraße in Höhe des Anwesens Nummer 10 aufmerksam wurden und Hinweise geben können, mögen sich beim Revier Wiesloch, Telefon 0 62 22/5 70 90, oder beim Posten in Walldorf, 0 62 27/8 41 99 90, melden.

Schwangere kam nach Unfall vorsorglich ins Krankenhaus

Walldorf. Verkehrsbedingt musste am Donnerstag gegen 15 Uhr eine 36-Jährige ihren Hyundai auf der B 291/Westumgehung abbremsen. Eine dahinter fahrende Renault-Fahrerin aus Germersheim bremste laut Polizei zwar ebenfalls, brachte ihr Auto aber nicht mehr rechtzeitig zum Stehen und krachte auf den Hyundai. An den Autos entstand Schaden von je 4000 Euro. Der Renault war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die 36-jährige, schwangere Frau klagte über Beschwerden und wurde daher in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Verursacherin wollte sich selbstständig in ärztliche Behandlung begeben.