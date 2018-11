Motorrad aus Garage gestohlen

Wiesloch. Bislang unbekannte Täter entwendeten laut Polizei in der Nacht zum Montag aus einer verschlossenen Garage am Dorfplatz ein auf einem Montageständer stehendes Motorrad der Marke KTM 1290 Superduke R. Der Neupreis für dieses Motorrad mit Zusatzausstattung liegt bei 20 000 Euro. Wie die Ermittlungen vor Ort ergaben, beförderten die Täter das Motorrad über eine Garagentür nach draußen, hängten den Maschendrahtzaun aus, schoben es vermutlich über die Wiese, bevor das Zweirad im Frauenweilerweg verladen wurde. Zeugen, die in der Zeit zwischen Sonntag, 20 Uhr, und Montag, 6.30 Uhr, Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Telefon 0 62 22/ 5 70 90 zu melden.

In Schlangenlinien gefahren

Malsch. Einer Polizeistreife fiel in der Nacht zum Dienstag, kurz nach Mitternacht, auf der Rotenberger Straße die Schlangenlinienfahrt eines Autofahrers auf. Bei der anschließenden Kontrolle ergab ein Test 1,58 Promille. Dem Mann aus dem Landkreis Karlsruhe wurde daher auf der Wache eine Blutprobe entnommen; er musste seinen Führerschein abgeben und sieht nun einer Anzeige entgegen.

Geld lag auf der Straße

Mühlhausen. Etliche Geldscheine lagen nach Polizeiangaben am Samstag gegen 23.30 Uhr auf dem Radweg zwischen dem Fußweg zur Apotheke und der Bahnhofstraße. Ein 17-Jähriger sammelte mit einer Gruppe von Freunden das Geld auf; der 17-Jährige gab den Betrag von 570 Euro am Montagmorgen auf dem Polizeiposten ab. Er gab an, auf dem Radweg hätten noch mehr Scheine gelegen, die von anderen Passanten aufgehoben worden seien. Wem das Geld gehört, konnte noch nicht in Erfahrung gebracht werden. Hinweise beim Polizeiposten Mühlhausen unter Telefon 0 62 22/6 28 50.

Müllsäcke im Scheerbach deponiert

Wiesloch. Eine Spaziergängerin entdeckte laut Polizeibericht am Samstagmittag gegen 13.30 Uhr an die 20 illegal entsorgte Müllsäcke und andere Abfälle im Scheerbach an einer Brücke in Nähe der K 4160 zwischen Schatthausen und Gauangelloch. Bislang liegen noch keine Hinweise auf den Umweltverschmutzer vor. Die Abteilung Gewerbe und Umwelt des Polizeipräsidiums Mannheim hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich mit dieser unter Telefon 06 21/1 74 30 45 oder mit dem Polizeirevier Wiesloch unter 0 62 22/5 70 90 in Verbindung zu setzen.