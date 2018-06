Alarm vertrieb die Einbrecher

Wiesloch. Ein Einbruchsversuch in eine Wieslocher Gaststätte wurde der Polizei in der Nacht zum Dienstag gemeldet. Gegen 3.30 Uhr hörte eine Zeugin zum ersten Mal ein verdächtiges Geräusch, ausgehend von der Gaststätte in der Mühlgasse. Die Frau dachte sich laut Mitteilung der Polizei dabei jedoch zunächst nichts. Als sie um 4.15 Uhr einen weiteren dumpfen Schlag vernahm, verständigte sie die Polizei. Diese rückte mit mehreren Streifen an, umstellte das Objekt und durchsuchte dann die Räumlichkeiten. Die Beamten der Wieslocher Polizei gehen derzeit davon aus, dass der oder die Einbrecher zunächst um 3.30 Uhr eine Fensterscheibe des Lokals einschlugen, sich vom Tatort entfernten und gegen 4.15 Uhr zurückkehrten, um dann in die Gasträume einzusteigen. Als der oder die Täter das Fenster aufdrückten, lösten sie Alarm aus und mussten unverrichteter Dinge flüchten. Eventuelle Zeugen werden daher gebeten, das Polizeirevier Wiesloch unter 06222/57090 anzurufen, wenn sie zur fraglichen Zeit in oder um die Mühlgasse herum etwas Verdächtiges wahrgenommen haben.

Ein Einbruch und zwei versuchte

Rauenberg/Dielheim. In der Nacht auf Montag hat es zwei versuchte Einbrüche in Rauenberg und Malschenberg gegeben, außerdem einen vollendeten Einbruch am Montagabend in Dielheim. Die unbekannten Täter suchten sich je ein Anwesen im Lerchenweg in Rauenberg sowie in der Römerstraße in Malschenberg für ihren Einbruch aus. In beiden Fällen scheiterten sie laut Polizei und zogen ohne Beute wieder ab, sodass es nur beim Sachschaden an Terrassentür beziehungsweise Fenster blieb. In Dielheim wuchteten die Täter die Terrassentür eines freistehenden Anwesens im Kraichgauweg auf und durchsuchten sämtliche Räumlichkeiten und Behältnisse. Als Tatzeit kommt Montagabend zwischen 17.15 und 18 Uhr in Betracht. Nach ersten Angaben des Geschädigten ließen die Unbekannten Schmuck im Wert von mehreren hundert Euro mitgehen. Sofort nach Bekanntwerden des Einbruchs leitete die Polizei eine Fahndung ein, die jedoch ohne Ergebnis blieb. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Wiesloch, Telefon 06222/57090, in Verbindung zu setzen.