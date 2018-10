Bargeld und Schmuck entwendet

St. Leon-Rot. Ein unbekannter Täter kletterte an einem Fenstergitter die Außenwand eines Einfamilienhauses in der Rheinstraße zum ersten Obergeschoss hoch und hebelte ein Fenster auf, durch das er in das Haus gelangte. Hier wurden sämtliche Räume durchsucht und Bargeld und Schmuck entwendet. Die Tatzeit liegt zwischen Freitagabend 19 Uhr und Samstag 16 Uhr. Während dieser Zeit waren die Hauseigentümer nicht anwesend. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Wiesloch, Telefon 0 62 22/5 70 90 in Verbindung zu setzen.

Vorfahrt nicht beachtet

Wiesloch. Eine leicht verletzte Autofahrerin und circa 6000 Euro Sachschaden sind das Resultat eines Verkehrsunfalls vom Samstagabend im Kreisverkehr in den Weinäckern. Ein 20-jähriger Pkw-Fahrer fuhr laut Polizei in den Kreisel ein und missachtete dabei die Vorfahrt einer bereits im Kreisverkehr fahrenden 26-jährigen Autofahrerin. Diese wurde mit leichten Verletzungen in ein Heidelberger Krankenhaus gebracht.

Wiesloch. Mehrere Zeugen teilten der Polizei mit, dass ein 24-jähriger, sichtlich betrunkener Mann am Samstag gegen 1.30 Uhr mit seinem Pkw vom Portugieserfest in Malschenberg weggefahren ist. Er wurde nach richterlicher Anordnung von Beamten in seiner Wohnung in Mühlhausen aufgesucht. Ein von der Polizei durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,32 Promille. Bei der Suche nach den Ausweisdokumenten konnten zudem noch 0,7 Gramm Marihuana sichergestellt werden. Nach einer Blutprobe und der Beschlagnahme seines Führerscheines muss der 24-Jährige nun mit Anzeigen rechnen.