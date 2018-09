Einbrecher in die Flucht geschlagen

Walldorf. Ein unbekannter Täter versuchte laut Polizei am Montag gegen 4 Uhr, durch Aufhebeln eines Fensters in ein Anwesen in der Albert-Schweitzer-Straße einzubrechen. Offenbar löste er dadurch einen "stillen Alarm" aus. Die Geschädigten wurden wach, zogen die Rollläden hoch und schalteten die Innenbeleuchtung an, woraufhin der Täter flüchtete. Auch die Fahndung mit mehreren Streifenbesatzungen führte nicht zum Erfolg. Die Höhe des Sachschadens ist bislang noch nicht bekannt. Zeugen mögen sich bei der Wieslocher Polizei, Telefon 0 62 22/5 70 90, melden.

Zwei Einbrüche am Wochenende

Mühlhausen. In gleich zwei Häuser - ein Einfamilienhaus in der Brüningstraße und ein Anwesen Am Weißen Kreuz - wurde in den letzten Tagen in Mühlhausen eingebrochen. Die bislang unbekannten Täter erbeuteten Schmuck und Bargeld in derzeit noch unbekannter Höhe. Wie die Polizei mitteilt, gelangten die Einbrecher durch Aufhebeln eines Fensters beziehungsweise der Terrassentür in die Häuser. Die Geschädigte in der Brüningstraße nahm in der Nacht zum Sonntag gegen 1 Uhr Geräusche wahr. Durch Rufen machte sie auf sich aufmerksam, woraufhin die Täter flüchteten. Tatrelevante Zeit beim zweiten Einbruch ist zwischen Freitag, 15 Uhr, und Sonntag, 17.30 Uhr. Bei ihrer Rückkehr bemerkten die Geschädigten sofort die offenstehende Terrassentür. Angaben zur Schadenshöhe können noch nicht getroffen werden. Die Ermittlungen der Polizei dauern an. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Wiesloch, Telefon 0 62 22/5 70 90, zu melden.

Einbruch in Einkaufsmarkt

Rauenberg. Die Polizei sucht Zeugen eines Einbruchs in einem Einkaufsmarkt im Gewerbegebiet Frankenäcker. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag verschafften sich die Täter laut Polizei über das Dach des Einkaufsmarktes Zugang. Dann allerdings brachen sie den Einbruch ab, wieso, ist Gegenstand der Ermittlungen. Ein Geldautomat im Inneren des Einkaufsmarkts wurde nicht angegangen. Der Sachschaden am Dach liegt nach ersten Schätzungen bei über 10 000 Euro. Zeugen mögen sich beim Polizeiposten Mühlhausen, Telefon 0 62 22/66 28 50, oder dem Wieslocher Revier, 0 62 22/5 70 90, melden.

Schaufensterscheibe eingeworfen

Rauenberg. Die Schaufensterscheibe einer Versicherungsagentur in der Hauptstraße haben Unbekannte am frühen Montagmorgen zerstört. Nach Polizeiangaben warfen sie kurz nach 1 Uhr Teile der auf der Straße stehenden Baustellenabsicherung in die Scheibe. Eine Zeugin, die durch laute Schläge auf den Vorfall aufmerksam geworden war, konnte beobachten, wie zwei Männer in Richtung Kirche davonrannten. Bei den Tätern, vermutlich Kerwebesucher, handelt es sich laut Zeugenaussage um zwei junge Männer im Alter zwischen 14 und 18 Jahren. Beide sollen etwa 1,70 Meter groß sein; einer von ihnen hatte dunkle Haare. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Wiesloch, Telefon 0 62 22/5 70 90, zu melden.