Exhibitionist entblößte sich

Walldorf. Ein Exhibitionist ist der Polizei zufolge am Dienstag um 22.20 Uhr einer 28-jährigen Frau an der Kreuzung Bahnhofstraße/Obere Grabengasse entgegengetreten. Die Frau war an der Haltestelle "Drehscheibe" aus dem Linienbus gestiegen und lief weiter über die Bahnhofstraße. Ein vor ihr laufender Mann, der zuvor gegenüber der Bushaltestelle stand, drehte sich plötzlich zu ihr um und zeigte und entblößte sich. Er sprach das Opfer auch in sexueller Absicht an. Die 28-Jährige beschimpfte den Mann und lief weg. Anschließend verständigte sie über Notruf die Polizei. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief erfolglos. Der Täter wird wie folgt beschrieben: circa 40 bis 50 Jahre alt, circa 1,75 Meter groß, normale Statur, südländisches Aussehen. Er hat kurze schwarze, eventuell angegraute Haare und sprach akzentfreies Deutsch. Bei der Tat trug er ein schwarzes T-Shirt und eine Jeans, eine schwarze Jacke hing über seinem Arm. Zeugen werden gebeten, sich unter 06 21/ 1 74 55 55 bei der Kriminalpolizei zu melden.

Polizei sucht Fahrrad-Besitzer

Wiesloch/Walldorf. Seit Ende August versucht die Wieslocher Polizei, den Geschädigten eines Fahrraddiebstahls zu ermitteln. Zu dieser Zeit konnten zwei junge Männer bei einer Kontrolle mit einem Mountain-Bike festgestellt werden, welches sie zwischen Anfang April und Ende Juli 2015 am Wieslocher Bahnhof entwendet hatten. Das 26-Zoll-Rad der Marke "Bulls", Typ "Wildtail", Rahmenfarbe schwarz-grün-weiß hat zwei Felgenbremsen und ist mit einer 21-Gang-Kettenschaltung ausgestattet. Der Eigentümer wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier Wiesloch, Telefon 0 62 22/5 70 90, in Verbindung zu setzen.

Unfall im Kreisverkehr

Rauenberg. Zu einem Verkehrsunfall kam es in der Nacht zu Mittwoch, kurz nach Mitternacht, im Kreisverkehr Hohenaspen/Talstraße. Ein 47-Jähriger war mit seinem Pkw im Kreisverkehr und wollte ihn Richtung Talstraße verlassen, als ein 70-jähriger Autofahrer in den Kreisverkehr Richtung Dielheim einfahren wollte. Dabei missachtete Letzterer der Polizei zufolge die Vorfahrt und es kam zum Zusammenstoß. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 7000 Euro. Verletzt wurde niemand.