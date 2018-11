Mühlhausen. (pol/rl) Rund 15.000 Euro Sachschaden und zwei Totalschäden forderte ein Verkehrsunfall am Sonntagnachmittag, 29. Juni, auf der B 39 an der Auffahrt Mühlhausen-Ost. Ein 50-jähriger Mercedes-Fahrer, der von der K 4172 auf die B 39 in Richtung Sinsheim auffahren wollte, missachtete die Vorfahrt einer 61-jährigen Mercedes-Fahrerin, die auf der B 39 in gleicher Richtung unterwegs war und es kam zur Kollision. Die 61-Jährige geriet dabei ins Schleudern und prallte gegen eine Leitplanke. Beide Fahrer blieben unverletzt.