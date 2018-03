Mühlhausen. (pol/rl) Ein 17-Jähriger war am Dienstag kurz nach 15 Uhr mit einem nicht zugelassenen Motorroller ohne Versicherungskennzeichen auf der Verbindungsstraße vom Sportplatz zur Straße "Im Rauchleder" unterwegs. Als eine Polizeistreife ihn per Handzeichen zum Anhalten aufforderte, gab der 17-Jährige Gas und fuhr in Schlangenlinien vor dem Streifenwagen her, um ihn am Überholen zu hindern.

Bei der Flucht über die Schulstraße - mit 60 km/h durch 30er-Zonen - überquerte er ungebremst mehrere Kreuzungen und Einmündungen. An der Einmündung Schulstraße zur Bruchsaler Straße verhinderte nur die schnelle Reaktion eines von rechts kommenden Autofahrers einen Unfall. Dieser hatte stark gebremst und war auf den Gehweg ausgewichen. An der Ecke Mauhecke und Hauptstraße kam es ebenfalls beinahe zu einem Zusammenstoß des Rollers mit einem Auto. Hier wich der Rollerfahrer über einen Fußweg aus.

Kurze Zeit später fand die Polizei den Roller abgestellt in einem Holzschuppen in der Hauptstraße. Der Roller sowie die vom Fahrer getragene Oberbekleidung wurden sichergestellt. Der 17-jährige polizeibekannte Fahrer hatte keinen Führerschein. Zeugen und die beiden geschädigten Autofahrer werden gebeten, sich unter der 06222/662850 bei der Polizei in Mühlhausen oder unter der 06222/57090 beim Polizeirevier Wiesloch zu melden.