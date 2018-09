Mühlhausen. (dpa-lsw/pol/mün) Bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße B 39 nahe Mühlhausen sind am Sonntagabend drei Menschen verletzt worden. Eine 55-Jährige geriet gegen 17.30 Uhr mit ihrem Smart aus Unachtsamkeit in den Gegenverkehr, teilt die Polizei mit. Dort stieß sie auf Höhe des Rückhaltebeckens frontal mit einem entgegenkommenden BMW zusammen, wie die Polizei mitteilte. Beide Fahrzeuge prallten anschließend in die Leitplanke.

Die Frau brach sich bei dem Unfall den Arm. Die beiden Insassen des entgegenkommenden Wagens wurden leicht verletzt. Die B 39 musste für zwei Stunden bis etwa 19.30 Uhr voll gesperrt werden.