Mühlhausen. (pol/rl) Eine Rüttelmaschine, Kleinwerkzeug, eine Kabeltrommel und zwei Baustrahler klauten mehrere Täter von einer Baustelle in der Straße "In den Rotwiesen" in der Nacht zum Samstag. An drei auf der Baustelle abgestellten Baumaschinen wurden die Tankschlösser aufgebrochen und Diesel abgepumpt.

Laut Polizei waren die Täter zunächst an der Baustellen-Rückseite über eine vorgefundene Leiter über den Zaun gestiegen und brachen dann das Tor der Baustelleneinfahrt auf. Für den Abtransport haben die Täter offenbar ein größeres Fahrzeug benutzt.

Der Diebstahlschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Zeugen, die im fraglichen Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt haben, werden gebeten sich unter der 06222/57090 beim Polizeirevier Wiesloch zu melden.