Wiesloch/St. Leon-Rot/Mannheim. (pol/mün) Die Heidelberger Kriminalpolizei hat fünf Personen festgenommen, die des gewerbsmäßigen Bandendiebstahls verdächtigt werden. Sie wurden nach Angaben von Polizei und Staatsanwaltschaft in Untersuchungshaft genommen.

In der Mitteilung bezeichnen die Behörden sie als "südosteuropäische Einbrecher-Bande", nähere Angaben will man aber keine machen.

Die fünf Tatverdächtigen im Alter von 25 bis 44 Jahren sollen am 7. August in eine Spielhalle in Wiesloch eingebrochen sein, nach dem sie die Alarmanlage ausgeschaltet hatten. Mitte September wurde ein weiteres Mal versucht, in eine Wieslocher Spielothek einzubrechen. Ende September registrierte die Polizei einen Einbruch in ein Casino in St. Leon-Rot. Dort erbeuteten die Täter Bargeld und richteten einen Schaden von mehreren tausend Euro an.

Bei den weiteren kriminalpolizeilichen Ermittlungsarbeiten wurde festgestellt, dass an einer Spielhalle in Stockstadt/Bayern ähnliche Vorbereitungshandlungen wie im badischen Wiesloch vorgenommen wurden. Daraufhin observierten Kräfte der Kriminalpolizei und des Mobilen Einsatzkommandos (MEK) Karlsruhe die Örtlichkeit und konnten in der Nacht zum 7. Oktober zunächst vier Tatverdächtige festnehmen. Ein fünfter Beteiligter, ein 29-jähriger Mann, wurde im Laufe des darauffolgenden Tages in Ludwigshafen am Rhein festgenommen. Auch wurde Einbruchswerkzeug sichergestellt, das aber noch ausgewertet werde.

Die fünf Tatverdächtigen wurden auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heidelberg im Laufe des Dienstags sowie des Mittwochnachmittags dem Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Heidelberg vorgeführt. Die fünf Männer befinden sich seither in Untersuchungshaft.