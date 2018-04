Malsch. (pol/rl) Bei einem Sturz auf der Bundesstraße B 3 in Höhe der Landesstraße L 546 erlitt am Donnerstagabend ein 49-jähriger Motorradfahrer schwere Verletzungen. Laut Polizei hatte der Honda-Fahrer auf der Fahrt in Richtung Wiesloch gegen 22.30 Uhr ein Auto und einen Kleintransporter überholt. Danach verlor er aus noch unbekannten Gründen die Kontrolle über sein Motorrad und stürzte auf die Fahrbahn.

Nach der notärztlichen Erstversorgung kam der schwer verletzte 49-Jährige in ein Krankenhaus. Dort musste er wegen des Verdachts auf Alkoholbeeinflussung eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben.

Die Bundesstraße war während der Unfallaufnahme von etwa 23 Uhr bis kurz vor Mitternacht in beide Richtungen voll gesperrt. Zeugen, insbesondere der Fahrer des Kleintransporters, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Wiesloch unter der 06222/57090 zu melden.