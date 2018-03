Malsch. (pol/rl) Ein 29-jähriger Mercedesfahrer kam auf der B 3 in Höhe der Mülldeponie am Sonntagmorgen vermutlich aufgrund seiner Alkoholisierung nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Wagen überschlug sich laut Polizei mehrfach und blieb auf der Seite liegen. Der Fahrer zog sich dabei leichte Verletzungen zu, welche in einem Krankenhaus behandelt wurden. Es entstand ein Schaden von rund 5000 Euro. Da laut Polizei deutliche Anzeichen für eine Alkoholbeeinflussung vorlagen, wurde sein Führerschein einbehalten.