Rauenberg. Ein mit zehn Tonnen Fahrzeugteilen beladener Sattelzug aus Tschechien kam am Freitagmorgen, 4. Januar, gegen 7.50 Uhr auf der A 6 in Richtung Mannheim etwa einen Kilometer vor der Anschlussstelle Wiesloch/Rauenberg von der Fahrbahn ab. Nach Angaben der Polizei fuhr das Gespann zunächst etwa 150 Meter weit im Straßengraben, ehe der 43-jährige Fahrer mit dem Lkw auf einer leichten Anhöhe stecken blieb. Der Laster musste von einer Spezialfirma geborgen werden. Für den Zeitraum der Bergemaßnahmen wurde der rechte Fahrstreifen für etwa 30 Minuten gesperrt. Hierdurch kam es zu geringen Verkehrsbehinderungen, so die Polizei weiter. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 32.000 Euro. (pol)