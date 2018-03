Mühlhausen. Bei den Feuerwehren im Umkreis von Mühlhausen wurde heute Großalarm ausgelöst. Grund dafür war ein Küchenbrand in der Erdgeschosswohnung eines Zweifamilienhauses in der Unteren Mühlstraße. Gegen 12 Uhr am Dienstagmittag, 10. Juli, hatte sich, den ersten Ermittlungen zufolge, Öl in einer Pfanne auf dem Küchenherd entzündet. Das Feuer hatte sich anschließend auf den gesamten Küchenbereich ausgebreitet. Löschversuche der 52-jährigen Bewohnerin sowie ihres herbeigeeilten Schwiegersohnes hatten keinen Erfolg.

Beide konnten sich ins Freie retten. Während der Mann unverletzt blieb, zog sich die 52-Jährige leichte Brandverletzungen an beiden Händen und Unterarmen zu. Sie wurde noch vor Ort von Sanitätern versorgt. Die Feuerwehren aus Mühlhausen, Rettigheim, Tairnbach und Wiesloch (mit Wärmebildkamera) waren mit rund 40 Mann im Einsatz und konnten ein Ausbreiten des Feuers auf das gesamte Haus verhindern. Nach den ersten Erkenntnissen ist das Haus nun unbewohnbar. Der Sachschaden kann bislang noch nicht beziffert werden. Die Kriminalpolizei Wiesloch hat die weiteren Ermittlungen übernommen. (pol)