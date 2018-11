Walldorf. In einer Kneipe im Sambugaweg kam es zwischen zwei betrunkenen Gästen und dem Wirt am Donnerstag, 21. März, gegen 2 Uhr zu einer Auseinandersetzung. Die betrunkenen Gäste im Alter von 57 und 62 hatten andere beleidigt und sollten die Gaststätte verlassen. Die Polizei setzte das Hausrecht des Inhabers durch. Die 57-Jährige wurde in der gleichen Nacht gegen 3 Uhr unmittelbar vor der Kneipe am Steuer erwischt und hatte mehr als 1,8 Promille. (pol)