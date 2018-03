St. Leon-Rot. Der 23-jährige Autofahrer war am Mittwochabend kurz nach 22 Uhr auf der L 546 von Malsch in Richtung Rot unterwegs, als sein Wagen nach der Abzweigung zur Bahnhofstraße aus ungeklärten Gründen ins Schleudern geriet. Das Auto krachte insgesamt dreimal gegen die Schutzplanke, bis es zum Stehen kam. Andre Verkehrsteilnehmer verständigten sofort die Polizei. Nach bisherigen Erkentnissen wurde der Wagen von einer Windböe erfasst und ins Schleudern gebracht. Der Fahrer wurde nach Angaben der Polizei vorsorglich in einem Krankenhaus behandelt, sein Auto musste mit Totalschaden abgeschleppt werden. (pol)