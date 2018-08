Karlsdorf-Neuthard. (pol/pri/rl) Kurz nach 7 Uhr war am Samstagmorgen ein 27-jähriger Opel-Corsa-Fahrer auf der B 35 von Graben-Neudorf in Richtung Karlsdorf-Neuthard unterwegs. Nach der Einmündung zur K 3529 geriet der Wagen dann in einer leichten Linkskurve auf den geschotterten Seitenstreifen. Als der 27-Jährige gegenlenkte, schleuderte das Auto auf die Gegenspur und stieß dort frontal mit einem entgegenkommenden Opel Corsa zusammen. Dessen 21-jähriger Fahrer und der 36-jährige Beifahrer wurden bei dem Zusammenstoß schwer verletzt. Ebenfalls schwer verletzt wurde der 27-jährige Unfallverursacher.

Die drei Schwerverletzten waren allesamt nicht angegurtet. Die beiden Insassen des entgegenkommenden Corsas mussten per Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden, da die Ärzte vor Ort Lebensgefahr zwischenzeitlich nicht ausschließen konnten. Der 27-jährige Unfallverursacher per Rettungswagen schwer verletzt in ein Krankenhaus. Die B 35 war während der Rettungsarbeiten und Unfallaufnahme in beide Richtungen gesperrt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 6000 Euro.