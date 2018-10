Wiesloch. Ein bislang unbekannten Fahrer prallte am Mittwoch, 15. August, in der Zeit zwischen 13.45 und 17 Uhr gegen einen in der Blumenstraße geparkten Toyota. Nach Angaben der Polizei wurde das Auto am linken hinteren Heck beschädigt, der Sachschaden beläuft sich auf rund 1000 Euro. Hinweise nimmt das Polizeirevier Wiesloch unter Telefon 06222/57090 entgegen. (pol)