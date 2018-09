Wiesloch-Baiertal. (pol/sbl) Bei einer Einbruchserie in der Nacht zum Donnerstag wurden die Navigationsgeräte aus mehreren geparkten Fahrzeugen im Wieslocher Stadtteil Baiertal gestohlen. Laut Polizeibericht wurden derzeit bereits vier Fälle angezeigt.

Sowohl durch Einschlagen von Autoscheiben, als auch auf in einem Fall bislang ungeklärte Art und Weise gelangten die Unbekannten in die Innenräume von einem VW und einem BMW, die in der Lederschenstraße, Kolpingstraße, Karl-Hermann-Zahn-Straße sowie im Frauenäcker abgestellt waren. Die Navigationsgeräte sind insgesamt mehrere tausend Euro wert. Außerdem wurden jeweils fahrzeugbezogene Dokumente gestohlen. Die Sachschadenshöhe an VW und BMW ist derzeit noch nicht bezifferbar.

Weitere Geschädigte und Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Wiesloch unter 06222/57090 oder der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg unter 0621/174-5555 in Verbindung zu setzen.